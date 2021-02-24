На территории Киевской области действуют 513 междугородных и межрайонных маршрутов.

Ряд перевозчиков, работающих на маршрутах Киевской области, подготовили обращение в Киевскую облгосадминистрацию о пересмотре тарифов на проезд.

Об этом сообщает ЦТС.

«Всего в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты сейчас изучают все расчеты», — заявила профильный заместитель председателя Киевской ОГА Татьяна Щербак.

Всего на территории Киевской области действуют 513 междугородных и межрайонных маршрутов, которые соединяют населенные пункты региона друг с другом, а также со столицей.

По словам Щербак, в областную администрацию также начала поступать информация о повышении некоторыми перевозчиками цен на проезд в одностороннем порядке.

«Мы уже готовим обращение в Антимонопольный комитет о наличии антиконкурентных согласованных действий, а также в Министерство инфраструктуры по разъяснению возможности обоснования тарифа, согласно экономическим показателям и методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта. Кроме этого, планируем провести рабочее совещание с перевозчиками, которые самовольно подняли цены на проезд, чтобы урегулировать тарифы на перевозку», — подчеркнула она.

Локдаун и подорожание

20 мая 2020 Кабинет министров утвердил график запуска общественного транспорта в Украине.

20 мая 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на проезд.

В октябре 2020 года сообщалось, что власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в следующем году.

15 декабря 2020 года появилась информация о том, что после завершения усиленных карантинных ограничений, которые продлятся с 8 по 24 января, в Киеве могут подняться цены на маршрутные такси, в зависимости от сложности маршрута цена увеличится до 10-12-15 гривень.

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Автор: УНИАН