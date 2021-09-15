Инспекторы смогут юридически фиксировать превышение предельной температуры в салоне летом и чрезмерный холод - зимой.

Киев первым в Украине вводит реальный контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах.

Как сообщает Киевская городская госадминистрация, об этом рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

"Четкий предельный температурный режим летом и зимой – неотделимая часть нового договора перевозчиков с городом. И я понимаю, что КГГА должна не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль", – отметил Усов.

По его словам, Коммунальная служба перевозок за последний месяц не просто приобрела чрезвычайно точные термометры, но и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт".

"Таким образом, инспекторы предприятия получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства", - отметил заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, недавно перевозчики подписали дополнительные соглашения к действующим договорам еще на 34 автобусных маршрутах Киева.

Этим летом в Киеве водитель трамвая упал в обморок прямо во время движения транспорта, при этом температура в кабине достигала +47 градусов.

А водителю троллейбуса, также не оснащенного кондиционером, стало плохо за рулем, после чего мужчина скончался.

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Автор: Надя Пришляк