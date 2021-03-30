Киевская горгосадминистрация и ГК «Нафтогаз» заключили меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электрических автомобилей.

В Киеве планируют открыть не менее 50 зарядных станций для электрических автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, столичные власти и группа компаний «Нафтогаз Украины» заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электромобилей.

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Документом предусматривается, в частности, создание сети из не менее чем 50 зарядных станций для обеспечения возможности зарядки электрокаров во всех районах города.

В КГГА отметили, что эта инициатива будет способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автотранспорта, а значит - улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве.

Создание сети электрозаправочных станций в Киеве ГК «Нафтогаз» начала еще в прошлом году. Первые зарядные станции для авто были установлены на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта «Киев». Электрическая заправка на Бессарабской площади стала четвертым проектом компании и очередным шагом к реализации плана по масштабному выходу на рынок электрозарядных устройств.

В частности, на Бессарабской площади зарядная станция оборудована четырьмя паркоместами с зарядным комплексом типа EUA-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов. Среднее время зарядки одного автомобиля - до 2,5 часа. Рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.

«Развитие сети электрозаправочных станций в украинской столице является важной составляющей стратегии группы «Нафтогаз». С одной стороны, мы увеличиваем долю проектов по альтернативной энергетике с целью достижения углеродистой нейтральности в 2040 году. С другой - делаем свой весомый вклад в улучшение экологической ситуации в нашей стране», - прокомментировал первый заместитель председателя правления группы «Нафтогаз» Сергей Перелома.

Что этому предшествовало

Министерство инфраструктуры совместно с бизнесом и общественностью разрабатывают стратегию развития в Украине автомобильной промышленности, которая будет предусматривать внедрение стимулов для отечественного производства электрокаров.

16 марта 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Кабинет министров рассматривает возможность решить проблему отсутствия зарядных станций для электрокаров на государственных трассах Украины с помощью специальной программы.

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Автор: Инна Андалицкая