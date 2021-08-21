22 августа с 15:30 по 01:15 временно остановят движение общественного транспорта.

В Киеве 22 августа в связи с проведением финальной репетиции парада войск на Крещатике и Майдане Независимости запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отдельно, 22 августа с 15:30 до 01:15 возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Читайте такжеВоенный парад в Киеве 2021: программа празднования Дня НезависимостиВ случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 по направлению к железнодорожному вокзалу от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбедской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской до ст. м. "Лыбедская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м."Почайна";

автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбедская";

автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала"Южный";

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до бульвара Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м."Дворец спорта";

троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);

троллейбус № 91-н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбедская".

Также будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Как сообщал УНИАН, общественный транспорт Киева будет работать с изменениями в дни проведения репетиций парада и непосредственно 24 августа - в День Независимости.

Автор: Екатерина Гирнык