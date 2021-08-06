Уже в этом году из Черкасс пойдут электропоезда в Киев.

В Черкасской области сегодня началась электрификация железнодорожного участка 30 км от областного центра до станции имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка", в рамках которой происходит реализация проекта.

"Представьте себе: вы живете в областном центре, всего в 200 км от столицы, а удобного сообщения нет. Потому что железная дорога не электрифицирована. Именно так было в Черкассах", — комментирует Тимошенко.

Уже в этом году из Черкасс пойдут электропоезда в Киев, а путь в столицу будет занимать 2,5 часа. В планах также запуск пригородных поездов до Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки и прямых маршрутов до Кропивницкого, Харькова, Львова, Полтавы и Тернополя.

Тимошенко напомнил, что сейчас в Черкасской области впервые за 40 лет идет ремонт окружной дороги Золотоноши, а главная дорога региона Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань будет отремонтирована полностью. В прошлом году на ней было обновлено 67 км, в этом году планируется еще 115 км. В целом в области по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" будет восстановлено 250 км государственных дорог, продолжаются работы и на местных.

"Учитывая туристический потенциал Черкащины, ее замечательную природу и гостеприимство людей я уверен, что качественное сообщение будет привлекать многочисленных гостей", — отметил Тимошенко.

Ранее Кирилл Тимошенко анонсировал реализацию проекта комфортных городских электричек City Express в Киеве, Харькове и Днепре.

Автор: Станислав Кожемякин