По данным руководства аэропорта, от прекращения авиасообщения аэропорт потеряет около 400-500 пассажиров в сутки.

Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского поддерживает решение правительства Украины о прекращении авиасообщения с Беларусью, но отмечает его негативные экономические последствия для аэропорта.

Об этом сообщил глава Совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в эфире одного из телеканалов.

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«Мы поддерживаем решение правительства... Но с точки зрения аэропорта и бизнеса - это большая потеря. Белорусский рейс приносил аэропорту «Киев», который сейчас переживает не очень легкие времена, где-то 10% пассажиропотока, соответственно 10% доходов», - сказал он.

По его словам, от прекращения авиасообщения с Беларусью аэропорт потеряет около 400-500 пассажиров в сутки.

Костржевский отметил, что государство в этой ситуации должно подумать над тем, чтобы предложить аэропортам, которые пострадали от прекращения авиасообщения, определенную компенсацию.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

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Автор: Павел Степанец