Также компания с первого апреля инициирует восстановление предусмотренных отраслевым и коллективными договорами социальных выплат.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) с апреля 2021 года восстанавливает пятидневную рабочую неделю для всех работников, а с первого июня этого года компания инициирует повышение заработной платы железнодорожникам на 8%.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" планируют большую забастовку и остановку всех перевозок – нардепОб этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Иван Юрыка.

Также компания с первого апреля инициирует восстановление предусмотренных отраслевым и коллективными договорами социальных выплат, которые были отсрочены в связи с кризисом, вызванным COVID-19.

Пресс-служба подчеркнула, что социальные выплаты будут осуществляться в несколько этапов и будут полностью выплачены до конца июня 2021 года.

Кроме этого, УЗ в следующем месяце увеличит на 25% размер суточных расходов на командировки железнодорожников в пределах Украины.

Отмечается, что такие решения были приняты в процессе переговоров компании с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" с 1 июля 2020 года сократила рабочую неделю для большого количества железнодорожников до 4 дней.

Ранее в марте этого года народный депутат, глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина сообщила, что работники УЗ планируют провести через две недели большую забастовку с остановкой всех видов перевозок в связи с неудовлетворительной ситуацией в компании.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец