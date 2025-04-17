АрселорМиттал готов обратиться в Антимонопольный комитет из-за повышения тарифов на железнодорожные перевозки - заявление

Металлургический завод "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), крупнейший иностранный инвестор Украины, обеспокоен повышением Укрзализныцей тарифа на грузовые перевозки. Такие действия в АМКР назвали злоупотреблением монопольным положением, и заявили о готовности обратиться в Антимонопольный комитет. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Наше предприятие в течение последних трех лет ежедневно вынуждено преодолевать вызовы в ходе операционной деятельности, связанные с постоянными атаками врага, дефицитом в энергообеспечении, дорогостоящей и сложной логистикой, в том числе осложнениями в экспорте продукции. Поэтому мы крайне обеспокоены изменением АО "Укрзалізниця" плана формирования поездов, следующих в Одесский морской торговый порт, в результате которого тарифное расстояние для поездов с нашей продукцией было увеличено на 257 км, соответственно себестоимость продукции тоже существенно возросла", - указали в АМКР.

На предприятии заявили, что такое изменение маршрутов государственной монополией является искусственным и безосновательным, и оно ставит под угрозу намерение АМКР выйти на нулевую убыточность.

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"АрселорМиттал Кривой Рог" считает недопустимым любые проявления злоупотребления монопольным положением и готова обратиться в Антимонопольный Комитет Украины по этому поводу. Мы надеемся на объективный пересмотр решения "Укрзализныци". Положительное решение этого вопроса позволит избежать необоснованных расходов, увеличения срока доставки грузов, повысит конкурентоспособность продукции нашей компании на горно-металлургического комплекса в целом", - заявил Александр Билянский, заместитель генерального директора по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как известно, ранее Укрзализныця предложила также повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что Укрзализныця должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас продуцирует огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.