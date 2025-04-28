Государственная железнодорожная монополия "Укрзалізниця" в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы монополии Валерий Ткачев.

После жесткой критики со стороны бизнеса и экспертов относительно неэффективности компании, которую пытаются покрывать за счет регулялрного подорожания услуг, чиновники "Укрзализныци" воздерживались от комментирования этой темы. Ткачев предложил считать новое предложение по повышению "не увеличением тарифа, а индексацией".

"Все подорожало, а тарифы остались на уровне 2022 года", - заявил он. В то же время в 2022 тарифы выросли почти вдвое.

Видео дня

По словам Ткачева они хотят добиться повышения на 20-40%.

В то же время, в Минразвития заявили, что субсидирование компании, в частности пассажирских перевозок, за счет грузовых перевозок противоречит европейскому законодательству, которое должна имплементировать Украина уже в ближайшее время.