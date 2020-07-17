«Укрзализныця» продолжает возобновлять курсирование поездов

Со следующей недели будет восстановлено пассажирское сообщение сразу по нескольким направлениям

Акционерная компания «Укрзализныця» с 20 июля возобновляет курсирование трех пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своем официальном веб-сайте.

Где будет восстановлено сообщение

В частности, возобновится курсирование следующих поездов: № 6353 Здолбунов – Ковель (с 20 июля); № 6396/6395 Ковель – Луцк (с 20 июля) и № 6352 Луцк – Здолбунов (с 21 июля).

Кроме того, «Укрзализныця» со следующей недели возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Черновцами по направлениям Черновцы – Одесса, Львов – Черновцы и Киев – Черновцы.

В частности, со следующей недели возобновится курсирование следующих поездов:

№136/135 Черновцы - Одесса (с Черновцов - с 21 июля, с Одессы - с 22 июля);

№702/701 Львов - Черновцы (со Львова - с 20 июля, с Черновцов - с 21 июля);

№7/8 Киев - Черновцы (с Киева – с 21 июля, с Черновцов - с 22 июля).

В компании сообщили, что билеты на эти поезда можно приобрести уже сейчас через веб-сайт «Укразализныци» или в железнодорожных кассах.

История выхода из карантина

Курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

С 23 июня "Укрзализныця" запустила 50 электричек в нескольких направлениях. Также вскоре были запущены 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога" и 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".

К концу июня по Украине курсировали 533 пригородных поезда.

С 16 июля 2020 года в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, начали продавать билеты на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию с Киевской городской государственной администрацией.

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

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