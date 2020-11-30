Цвет вагонов будет изменен на более темный.

В "Укрзализныце" приняли решение изменить цвет пассажирских вагонов с белого на синий.

Об этом заявил глава АО УЗ Владимир Жмак, сообщает ЦТС.

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Проинформировав, что компания продолжает ремонтировать парк пассажирских вагонов, устанавливая в них USB-розетки, видеокамеры, полочки для телефонов, Жмак добавил: "После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и раскраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, а и практично".

Как менялся цвет вагонов

Осенью 2018 года УЗ провела ребрендинг. Тогда был представлен обновленный логотип компании, а также заявлено, что новые и отремонтированные пассажирские вагоны будут окрашены в ливрею цвета "белая устрица", а грузовые - будут красить в цвет "индиго".

Запланированные инвестиции

2 октября 2020 года "Укрзализныця" обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн.

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Около 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – на локомотивное хозяйство, 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры и 2 млрд грн - на пассажирские перевозки.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

Также компания планирует приобрести в следующем году за счет средств госбюджета 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн.

20 ноября 2020 года «Укрзализныця» заявила о том, что планирует провести на собственных производственных мощностях капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов на сумму 450 млн грн.

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Автор: УНИАН