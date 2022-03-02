Военная областная военная администрация просит сделать это в течение ближайших суток.

Согласно приказу Львовской областной военной администрации от 2 марта, гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Львов Андрей Садовой.

Сообщается, что на время военного положения в Украине такие приказы военных администраций обязательны к выполнению.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый сказал, что в последний раз такая нагрузка на Львовский вокзал, как сейчас, была во время Второй мировой войны. Он также рассказал, что людей, которые приезжают во Львов из других городов, расселяют, в частности, в студенческих общежитиях и в спортзалах школ.

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