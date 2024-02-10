В 11:30 сегодня польские фермеры прекратить акцию протеста.

Возле границы с польской стороны восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. В частности, по полученной от пограничной стражи Польши информации, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

"Въезд в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Пограничники советуют водителям и перевозчикам учесть эту информацию при планировании своих перевозок.

Ситуация на польско-украинской границе

9 февраля с 10:00 утра польские фермеры устроили пикет и снова перекрыли границу на пункте пропуска "Медика-Шегини".

Позже протестующие заблокировали грузовой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". К этому пограничному пункту польские фермеры с самого утра начали подъезжать на тракторах, а также заблокировали пункт "Рава-Русская". На последнем протестующие перекрыли движение только крупногабаритному транспорту, въехать в Украину пока не могут более 300 грузовиков.

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