Венгерские железнодорожники объявили об упрощении пересадок вагонами "Киев-Вена-Киев" и "Вена-Чоп-Вена"

Для украинцев, которые в ближайшее время планируют путешествие в Вену, или, наоборот, будут возвращаться в Украину из австрийской столицы через Венгрию, есть хорошие новости.

Венгерские железнодорожники заявили об упрощении пересадок беспересадочным вагонам №431 и №430, говорят в "Укрзализныци".

Речь идет о поездах направлений "Киев-Вена-Киев" и "Вена-Чоп-Вена". Ранее Будапешт и Вена предупредили о начале незапланированных работ на железной дороге по этим маршрутам. В связи с этим, Венгрия обновила порядок проезда для тех, кто успел купить билеты.

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"Изменения будут действовать с 27 октября по 17 ноября отправлением из Вены (с 26.10 по 17.11 для вагона №430 Вена-Чоп) и с 26 октября по 16 ноября отправлением из Киева (с 27.10 по 18.11 для вагона №430 Чоп-Вена)", - говорится в сообщении.

Тем, кто движется по направлению к Вене, необходимо:

Следует пересесть на специально подготовленный автобус после прибытия на станцию Сольнок (в 06:52). Время отправки автобуса - 07:05. он должен довезти пассажиров до станции Татабания;

когда вы окажетесь на станции Татабания (примерно в 09:30) нужно пересесть на поезд до Вены (поезд 140, который отправляется в 10:26). Он привезет вас в Австрию в 12:21.

Проезд транспортом будет бесплатным, если вы покупали билеты в Вену на выше указанные даты.

"Если же у вас билет в вагон №430 Чоп-Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп-Захонь и Захонь-Будапешт, с которыми и должен был ехать ваш вагон №430, а дальше воспользоваться инструкцией выше", - добавляет "УЗ".

Если вы двигаетесь по направлению из Вены:

Вам нужно на станции Вена сесть на поезд №149 (он отправляется в путь в 16:42). По нему вы направляетесь к станции Татабания (прибытие в 18:29);

далее нужно пересесть на автобус до станции Сольнок, который специально выделили пассажирам из-за незапланированных работ на путях. Он должен двинуться в 18:40 и прибыть на ст. Сольнок в 20:50. Там следует сесть на поезд Будапешт-Захонь с беспересадочными вагонами в Киев. Время отправления поезда - 21:04, но если автобус будет опаздывать, поезд подождет пассажиров.

Все пересадки транспортом также будут бесплатными, если у вас есть билеты из Вены.

"Если же у вас билет в вагон №430 Вена-Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт-Захонь и от Захонь-Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами", - отмечает "УЗ".

Компания извинилась за неудобства и призвала украинцев на время ремонтов в Венгрии выбирать для себя другие международные направления.

На железной дороге между Будапештом и Веной объявили ремонт

19 октября "Укрзализныця" предупредила украинцев, что на железной дороге между Будапештом и Веной начинается незапланированный ремонт. Из-за этого курсирование вагонов №431, 432 Киев-Вена-Киев и №430 Вена-Чоп-Вена временно ограничили.

Так, движение поездов изменили исключительно до станции Будапешт-Келети - без возможности прямого курсирования поездов между столицами Австрии и Венгрии.

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