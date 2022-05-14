Задокументированные убытки, нанесенные гражданской инфраструктуре, достигли более 90 млрд долларов.

Из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла около 23% железнодорожной сети.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил сегодня, 14 мая, на международной конференции "Европа Карпат", проходившей в польском городе Красичин, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированных убытков уже достигла более 90 млрд долларов, и с каждым днем войны этот показатель растет", - сказал он.

По словам министра, учитывая это, Украина вынуждена оперативно перестраивать логистическую систему.

"Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из - за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", - отметил Кубраков.

Также министр уточнил, что разрушено 6,3 тыс. км главных путей, повреждены 23 тыс. 573 км автодорог, 289 автомобильных мостов и 41 железнодорожный.

По словам Кубракова, в Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры в дальнейшем будут помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко рассказывал, что при наличии достаточного финансового ресурса на восстановление дорожной инфраструктуры, разрушенной российскими агрессорами, понадобится 3-4 года.

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