В частности, для Украины важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, которые временно отменили свои рейсы, способствовали возможности выполнять рейсы украинским авиаперевозчикам.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время телефонного разговора с министром цифровых технологий и транспорта Германии Фолькером Висингом отметил важность восстановления динамики авиасообщения между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Мы обратились к нашим немецким коллегам-чиновникам максимально поспособствовать восстановлению динамики авиасообщения между Украиной и Германией. В частности, мы отметили, что для нас важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, которые временно отменили свои рейсы в Киев и Одессу, способствовали возможности украинским авиаперевозчикам их выполнять", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.

"Несмотря на провокационные заявления России, ситуация с безопасностью в украинском авиапространстве остается контролируемой и стабильной. К подобным форс-мажорным ситуациям мы готовились с 2014 года", - говорится в сообщении.

Также министр поблагодарил правительство Германии за решение о прекращении сертификации "Северного потока-2". По его словам, обеспечение энергетической независимости в Европе является общим приоритетом.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Также полеты в Киев останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines.

20 февраляLufthansa назвала причину отмены рейсов в Украину. Решение якобы было принято из-за коронавируса.

Впоследствии авиакомпании концерна Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM и Vueling на длительное время отменили рейсы в и из Украины.