Возобновление маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак на мост через Днестровский лиман российскими оккупантами.

Украина и Молдова возобновили сообщение на железнодорожном участке "Березино – Басарабяска", через 23 года после прекращения.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня при участии министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну открыт обновленный железнодорожный участок "Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова)".

По информации ведомства, восстановление движения по участку произошло в рамках работы Министерства инфраструктуры Украины по увеличению пропускных возможностей на западных границах Украины с государствами ЕС и Молдовой.

"Восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак на мост через Днестровский лиман российскими оккупантами. Отныне имеем альтернативу – главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов – "Рени" и "Измаил" надежно подключен к железнодорожному сообщению", – сказал Кубраков.

Он рассчитывает, что Украина сможет достичь объема грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 млн тонн в год.

"Наши совместные (с Молдовой – УНИАН) проекты – это не только о транспорте, грузах и пассажирах. Мы вместе движемся к членству в ЕС, поэтому вместе строим общую европейскую инфраструктуру. И бесспорно должен отметить замечательную работу украинских железнодорожников, которые реализовали большой международный проект "под ключ". Ведь силами наших работников восстановлена инфраструктура не только на территории Украины, а еще и на территории Молдовы", – прокомментировал Кубраков.

Участок "Березино – Басарабяска" является одноколейной, его длина составляет 22 километра (на территории Украины – почти 21 километр). Движение на нем отсутствовало с 1999 года.

В ведомстве напомнили, что 24 июня этого года Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сообщения, который предусматривает возобновление железнодорожного движения на этом участке.

Как сообщал УНИАН, ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.