С весны аэротакси начнет курсировать по направлениям Одесса-Киев и Киев-Одесса.

Отныне в любое время добраться из Киев до Одессы за два часа, не превышая разрешенной скорости, стало вполне возможным.

Об этом рассказывается в сюжете на 2+2.

То, что некогда было из разряда фантастики стало вполне возможным благодаря одной из украинских новых разработок – самолету V-24. В Украине появилось первое аэротакси и его услугами теперь может воспользоваться каждый желающий.

Самолет украинской разработки V-24 двухмоторный и имеет четыре посадочных места. Он способен развивать скорость до 300 км/ч и без дозаправок может пролететь 1350 километров.

С весны этот самолет начнет курсировать по направлениям Одесса-Киев и Киев-Одесса. Будет стоить полет в оба конца от 300 до 400 долларов. Если отечественное аэротакси будет иметь спрос, то впоследствии обещают открыть и новые направления для полетов.

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Его владельцы уверяют в том, что это очень удобно, быстро и безопасно. Также они предоставляют гарантии безопасности и утверждают, что в отличие от больших самолетов, их воздушные суда никогда не терпят катастрофы. Кроме этого они оборудованы специальным парашютом на случай аварии.

Как сообщал УНИАН, летающее такси в Европе может начать возить пассажиров уже в 2024 году.