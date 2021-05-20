Более 80% опрошенных жителей Европы положительно относятся к городской аэромобильности - транспортной системе, перемещающей людей по воздуху.

Платные пассажирские перевозки на электрических аэротакси в Европе, вероятно, начнутся к середине десятилетия.

Об этом рассказал исполнительный директор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай, пишет Flightglobal.

По его словам, учитывая "достигнутый хороший прогресс", коммерческое использование таких летательных средств, скорее всего, начнется в 2024-2025 годах.

"Мы в процессе сертификации некоторых транспортных средств, которые будут использоваться для городской аэромобильности (UAM), и мы рассчитываем завершить сертификацию к 2024 году... Можем задержаться, но сами автомобили, по нашему мнению, могут быть сертифицированы к этой дате", - сообщил Кай.

Среди компаний, которые стремятся вывести на рынок свои электрические летательные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) к этим срокам - Lilium и Volocopter.

Всего около десятка проектов подали заявки на сертификацию EASA, в том числе несколько, представляющих беспилотную перевозку грузов - так называемые доставочные дроны. При этом, по словам Кая, чтобы серьезно говорить о беспилотной, автономной перевозке пассажиров, понадобиться еще несколько лет.

Планируется, что первоначально пилоты транспортных средств городской аэромобильности должны будут иметь лицензию коммерческого пилота. Затем, изучив, как эти аппараты ведут себя в городских условиях, для них разработают новую категорию лицензий.

Читайте такжеВ Китае запускают первый сервис полностью беспилотного такси (видео)Чтобы лучше понять отношение общества к новому транспорту, EASA в начале этого года опросило около 4 тыс. человек в шести городах: Барселоне, Будапеште, Гамбурге, Милане, Париже и Эресуннском регионе на границе Дании и Швеции, где расположена часть Копенгагена.

Более 80% опрошенных положительно относятся к городской аэромобильности, 71% готовы воспользоваться такими услугами. Основные опасения респондентов вызывали безопасность - как самих транспортных средств, так и их уязвимость к кибератакам, а также воздействие на окружающую среду и возможное шумовое загрязнение.

Также респонденты считают такие летательные аппараты наиболее полезными в сфере экстренной медицинской помощи и междугородних рейсов - при условии, что они были бы по доступной цене.

Кай говорит, что агентство будет использовать полученные данные для формирования правил "в соответствии с восприятием и ожиданиями граждан".

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Перевод: Катерина Комолова