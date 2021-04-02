На продолжение строительства мостов через Днепр выделены 2,2 млрд гривень.

Во время рабочей поездки в Запорожье заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил о том, что мост в Запорожье строится темпами, которых Украина еще не видела, и уже ко Дню Независимости будет открыто движение по всем частям моста, передает Укринформ.

“В прошлом году открыто движение по части моста. Задача - ко Дню Независимости открыть движение по всем частям моста. Работать надо и днем, и ночью. Мост строится темпами, которых не видела страна. Наша задача выполнить поручение Президента", - заявил Тимошенко.

Руководитель Укравтодора Александр Кубраков сообщил, что на продолжение строительства этих мостов через Днепр выделены 2,2 млрд гривен: "Финансирование есть. Тот темп, который подрядчик взял, мы сможем поддержать".

Запорожский мост - известный долгострой, строить его начали 16 лет назад, но до прошлого года работы там были заморожены. После достройки он станет самым высоким мостом в Украине: высота его пилонов составляет 166 метров.

На сегодня смонтированы все необходимые блоки на подходах к балочному мосту и готовятся к первому этапу надвигающейся секции №1, после чего будут продолжены работы по сбору других секций и по монтажу других монтажных блоков. На сооружении № 9, которое находится на острове Хортица, продолжаются работы по устройству основания под временные опоры. На строительной площадке №1 в районе Кривой Бухты уже на завершающем этапе находится сборка четвертой секции пролетного строения моста, а также продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор.

Ранее Тимошенко также сообщил, что рамках программ "Большая стройка" и "Большая реставрация" на острове Хортица обновят инфраструктуру, в том числе построят музей.

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Автор: Иван Бойко