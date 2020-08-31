Техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации".

До конца 2020 года Мининфраструктуры планирует ввести в Украине обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.

Об этом сообщает MMR.

Читайте такжеПару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотр

Подобное решение связано с тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В частности, это также касается повышения безопасности на дорогах.

Техосмотр переименуют в "проверку"

Техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не ассоциировалось с коррупционным обзором от Госавтоинспекции.

Периодическая проверка

Частные легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн будут проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года;

Такси — через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

Автобусы, микроавтобусы — через 1 год с момента регистрации и каждые полгода;

Грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны — через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

Мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров — через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года.

Внеочередная проверка

В частности, Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае:

Перерегистрации автомобиля;

Изменения типа, назначения или параметров конструкции транспорта;

ДТП.

Не будут проходить проверку

Транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч;

Антикварные транспортные средства;

Спортивные автомобили;

Автомобили с дипломатической неприкосновенностью;

Тракторв и сельхозтехника с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Придорожный осмотр

Начальная проверка пригодности транспорта предполагает визуальную оценку состояния и проверку, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра;

Углубленная проверка в случае обнаружения технических несоответствий предполагает аннулирование свидетельства о пригодности автомобиля к эксплуатации. Водителю придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра, водитель получит иммунитет к проверкам на три следующих месяца.

Хронология событий

С 1 мая 2019 года в Украине ступили в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля (ОТК).

В Украине на данный момент техосмотр обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Кроме того, техосмотр должны проходить легковые авто, которые используются в коммерческих целях.

Возвращение в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции. Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинской власти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко