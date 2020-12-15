Необходимость повышения стоимости проезда Назаренко связывает с падением пассажиропотока в 2020 году.

Стоимость проезда в машрутках Киева в первом квартале 2021 года может вырасти минимум до 12 грн.

Об этом сообщил директор киевской транспортной компании «Трансгрупп» Владимир Назаренко на онлайн-конференции.

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«Должно быть минимум 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте», - сказал он.

Необходимость повышения стоимости проезда Назаренко связывает с падением пассажиропотока в 2020 году на 40% по сравнению с докарантинными временами, подорожанием топлива и необходимостью инвестирования в покупку устройств для поддержки сервиса «электронный билет».

Также он сообщил, что киевские власти не пошли навстречу перевозчикам в вопросе отсрочки покупки общественного транспорта в рамках инвестиционных обязательств перевозчиков перед городом.

В то же время, он подчеркнул, что до введения локдауна 8 января цены повышаться не будут.

«До 8 января никто не будет поднимать никаких цен, потому что перевозчики понимают, что у людей сейчас нет денег», - сказал он.

Также он сообщил, что на время локдауна с 8 по 24 января возможны изменения графиков движения транспорта.

«Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся», - сказал он.

Хронология событий

20 мая 2020 Кабинет министров утвердил график запуска общественного транспорта в Украине.

20 мая 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на проезд.

В октябре 2020 года сообщалось, что власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в следующем году.

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Автор: Павел Степанец