Снижение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге - распространенный европейский опыт, который помогает стимулировать экономику и увеличить объемы грузов. Украине же это поможет также спасти дороги, ведь нагрузка на них значительно увеличилась после роста тарифов УЗ. Об этом рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Снижение тарифов это европейский опыт. Сама Укрзализныця демонстрирует, как это может работать. Одна из последних новаций - это введение 30-процентного снижения на отправки зерновых грузов с прифронтовых станций. Опять-таки вопрос: почему только зерновых? Ведь все предприятия, которые работают на линии соприкосновения или близко к линии соприкосновения, находятся в равных условиях и работают с чрезвычайно большим порогом опасности. Но преференция была предоставлена только зерновым грузам. Но это сразу показало свою эффективность, когда отправки с этих станций сразу выросли. Бизнес сразу почувствовал возможность того, что можно везти дешевле, и начал работать с этим грузопотоком", - говорит эксперт.

Таким образом, по его словам, поступали в Германии, чтобы добиться увеличения доли железной дороги в транспорте - потому что это экологически и быстрее способ доставки очень часто.

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"В этом - стимулирующая роль тарифа. А у нас почему-то тариф рассматривается исключительно как фискальная история - когда просто средства забираются у бизнеса и перекачиваются в государственный бюджет. Это может работать, когда экономика находится в хорошем состоянии. Но сейчас точно не та ситуация. Зачем добивать эту отрасль еще поднятием тарифов? Этот вопрос открытый, и я надеюсь, что его будут серьезно обсуждать на уровне профильных министерств", - отметил Вовк.

Он также подчеркнул, что после рекордного повышения тарифов экспортеры направили свои грузы на автодороги, что приводит к разрушению покрытия и затрудняет движение.

"Значительная часть грузопотока идет на дороги, и мы вынуждены, как те дураки, платить дважды. Сначала мы заберем деньги, перекачаем их в бюджет через дивиденды Укрзализныци, а потом гораздо большие средства мы будем вынуждены содержать, тратить на поддержание дорог в адекватном состоянии. Особенно остро ощущается этот вопрос в припортовых регионах - когда количество автомобильных зерновозов при повышении тарифов просто критически возрастает и речь идет о тотальной загрузке. Непродуманная тарифная политика как раз ведет к тому, что бизнес будет искать другие возможности. Он или уменьшит объемы производства, или перейдет на другую модальность, перейдет на автомобильные дороги, что в конечном этапе будет стоить бюджету гораздо дороже", - резюмировал эксперт.

Напомним, за первое полугодие Укрзализныця отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, на конец года компания планирует убыток в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозки.