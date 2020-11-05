Летающий автомобиль рассчитан на перевозку пассажиров и грузов со скоростью до 300 километров в час.

Словацкая компания Klein Vision приступила к сертификационным летным испытаниям перспективного летающего автомобиля AirCar.

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Об этом сообщает портал N+1.

"Программа испытаний рассчитана на 50 летных часов. Серийную версию автомобиля планируется выпустить на рынок в середине будущего года. В рамках сертификационных испытаний AirCar уже выполнил два полета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка AirCar ведется с 2016 года. Корпус автомобиля выполнен из композиционных материалов. Он имеет 6,2 метра в длину и 1,8 метра в ширину. Внешне автомобиль похож на спорткар. Автомобиль имеет две балки с двумя килями в задней части и складное крыло. Хвостовые балки выполнены телескопическими; они раскладываются с помощью гидравлического привода. Длина каждой консоли крыла составляет 3,3 метра.

"Трансформация от машины к самолету, по заявлению разработчика, занимает около 3 минут. AirCar, массой 1,1 тонны, оснащен мотоциклетным двигателем BMW объемом 1,6 литра и мощностью 140 лошадиных сил. В серийной версии автомобиля планируется использовать авиационный двигатель южноафриканского стартапа Adapt Airmotive", - подчеркивает издание.

Летающий автомобиль рассчитан на перевозку пассажиров и грузов общей массой до 200 килограммов. Согласно проекту, в полете AirCar сможет развивать скорость до 162 узлов (около 300 километров в час).

Во время первых двух полетов по программе сертификационных испытаний AirCar пилотировал основатель компании Klein Vision Стефан Кляйн. Продолжительность каждого полета составила около 7 минут. Во время этих испытаний автомобиль летал на скорости 108 узлов и на высоте около 305 метров.

В апреле текущего года специалисты японской компании Cartivator завершили первый этап пилотируемых летных испытаний прототипа перспективной летающей машины SkyDrive. Испытания были признаны полностью успешными. Перспективный аппарат, который планируется выполнить по схеме квадрокоптера, будет иметь в длину 3,6 метра, в ширину 1,7 метра и в высоту 1,1 метра. Согласно проекту, машина сможет выполнять полеты на скорости до 100 километров в час.

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Автор: УНИАН