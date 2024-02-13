Еще вчера польские фермеры блокировали два пункта пропуска на границе.

Польские фермеры сейчас блокируют 5 пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного марафона.

"По состоянию на сейчас - это 5 пунктов пропуска. Еще вчера до десяти часов польские фермеры блокировали два направления - "Ягодин" и "Рава Русская". А уже после десяти часов они возобновили свои действия по блокированию пункта пропуска "Шегини", а также расширили свою географию действий на направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов". Это фактически 5 направлений, где на территории Польши блокируется движение именно для грузовых транспортных средств", - сообщил Демченко.

Впрочем, представитель отметил, что пропускается небольшое количество грузовиков. Фактически за час могут пропускать на каждом из направлений одну, две, три машины как в сторону Польши, так и на выезд из Польши. Это все зависит от организаторов и участников акций по блокировке.

Движение легковых автомобилей и автобусов не блокируется. Эти средства свободно пересекают границу.

"По состоянию на утро сегодня на всех этих пяти направлениях в очередях находится где-то 1250 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Ягодина и Равы Русской. Это на территории Польши те грузовики, которые ожидают пересечения границы", - сказал Демченко.

В то же время, ситуация на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов" выглядит лучше, потому что практически очереди отсутствуют.

Представитель сообщил, что польские пограничники не могут повлиять на ситуацию с блокировкой пунктов пропуска фермерами, потому что эти действия происходят на определенном расстоянии от пунктов пропуска на автодорогах, ведущих к границе.

Отдельно Демченко рассказал и о ситуации на венгерско-украинской границе. На данный момент момент движение транспортных средств на границе не препятствуется и происходит интенсивно.

Блокада польской границы

Как сообщал УНИАН, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки.

Посольство Украины требует наказать причастных к "позорному преступлению". Как сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских опломбированных грузовиков, двигавшихся транзитом в Литву.

Зато Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими. Как сообщили в ведомстве, его представители внимательно наблюдают за ходом расследования данного инцидента, ожидают скорейшего установления и наказания виновных.

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