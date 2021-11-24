Движение транспорта будет ограничено с 10:30 до 17:00.

В центре Киева из-за акции против обязательной вакцинации от коронавируса ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

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"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение", - говорится в сообщении.

Так, движение ограничено на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улице Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Ограничение движения в Киеве:

12 сентября 2021 года в Киеве было ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.

В Киеве на Северном мосту с 13 августа до 30 августа частично ограничивали движение транспорта.

В Киеве были масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

18-19 сентября в Киеве ограничивали движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением "Киевского марафона 2021".

Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ.

Автор: Светлана Закелова