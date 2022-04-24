Списанию подлежит 21 самолет, которым владеет компания, а также 6 самолетов, находящихся в управляемом парке Air Lease.

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет оставшиеся в РФ самолеты стоимостью $802 млн.

Об этом сообщает Reuters.

"Маловероятно, что компания вернет в собственность самолеты, которые не возвращены и которые остаются в России", - говорится в сообщении.

Списанию подлежит 21 самолет, которым владеет компания, а также шесть самолетов, находящихся в управляемом парке Air Lease. Это будет показано в отчете о прибылях за первый квартал.

Компания не ожидает, что списание приведет к существенным будущим денежным расходам, и рассматривает страховые требования для возмещения убытков.

Как сообщал УНИАН, в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на $3,5 млрд за украденные самолеты.

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