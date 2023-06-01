Лидерство на украинском рынке занимает японская марка Toyota.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", в то же время, от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%. Относительно предыдущего месяца потребительская активность на авторынке почти не изменилась.

Лидерство на украинском рынке удерживает японская марка Toyota-861 шт. На втором месте остается Renault – 501 шт. Третий результат у Volkswagen - 446 шт. Также в ТОП-5 мая попали Hyundai - 347 шт. и BMW - 344 шт.

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Отмечается, что бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, который выбрали 472 покупателя.

"Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Рынок авто во время войны

За весь прошлый 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых авто. Их общая таможенная стоимость составила почти 3 млрд долларов.

В течение первого квартала этого года было зарегистрировано более 11 тыс. новых легковых автомобилей. В ТОП-10 вошли авто BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

По итогам первых четырех месяцев с начала года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали Город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек продемонстрировали: Львовская обл. - 6 тыс. 116 шт.; Винницкая обл. - 4 тыс. 46 шт.; г. Киев - 3 тыс. 830 шт.; Ровенская обл. - 3 тыс. 219 шт.; Днепропетровская обл. - 3 тыс. 206 шт.

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