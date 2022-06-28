В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, нужно время для ее восстановления.

Два поезда из Днепра отправятся с задержкой, предупреждает "Укрзализныця".

Согласно сообщению в Telegram-канале перевозчика, ситация вызвана последствиями обстрелов российских оккупантов.

"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в строй в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожье-Перемышль и №3/4 Запорожье-Львов составила не более трех часов", - отметили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты запустили по Днепропетровщине 6 ракет. Из-за "прилетов" в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания.

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