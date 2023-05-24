23 мая пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что планирует позволить украинцам выбирать, в каких именно купе им удобно путешествовать: в женских, мужских или смешанных.

Украинский психотерапевт Олег Чабан поддержал инициативу со стороны перевозчика "Укрзализныци" относительно создания так называемых "гендерных" купе для украинцев.

Речь идет о возможности выбирать, в каком именно купе гражданам удобнее путешествовать: в женском, мужском, или вообще смешанном. Как отметил специалист в эфире передачи "Сніданок з 1+1", соответствующее предложение от УЗ - хорошая инициатива, которая будет способствовать интимной свободе украинцев.

"Я - за волю выбора. То есть когда я подхожу к кассе, или захожу в интернет, я прошу: "Меня только в мужское купе". Или - я еду с женой: "Пожалуйста, не разъединяйте нас". То есть - я за все варианты, хотя я понимаю, что здесь может быть много "но". В частности, экономический эффект", - сказал Чабан.

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Он отметил, что если наше государство способно финансово обеспечить украинцам возможность иметь подобную альтернативу, в ней нет ничего плохого.

В этом контексте он прокомментировал вопрос со стороны ведущего Юрия Горбунова относительно сообщения одной из украинок в Twitter. Речь идет об истории девушки с ником "Грешница". Она пожаловалась на случай, когда однажды ей пришлось ехать в одном купе с тремя мужчинами. Из-за неловкости и стресса она была вынуждена попросить персонал переместить ее в другое купе.

Психолог указал, что это нормально, когда человек нуждается в обеспечении определенного интимного пространства вокруг себя. Обычно купе в поезде - это площадь размером не более чем в 30-40 сантиметров.

"Что такое интим? Это 30-40 сантиметров, это очень близко. Закрылась дверь, и мы находимся в нем. Есть много нюансов - переодевание, вообще поведения женщины перед мужчиной и мужчины перед женщиной. В том числе поковыряться пальцем в носу. Что, как ни странно, также воспринимается как стигма и отпугивает", - отметил Чабан.

По словам специалиста, учитывая войну и существующее напряжение в обществе, украинцы сильнее испытывают недоверие друг к другу на подсознательном уровне. Поэтому, если удастся избежать излишней тревожности и стресса хотя бы в таких ситуациях, это положительно повлияет на украинцев, ведь "равенство", "гендерное равенство" и "воля выбора" - важные ценности для общества.

УЗ предложила организовать женские купе в своих поездах

Напомним, что 23 мая компания "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность дифференциации своих купе по половому признаку. Речь идет о распределении помещений на женские, мужские и традиционные обществу, смешанные купе.

Сейчас компания проводит соответствующие консультации с юристами и международными организациями по реализации подобного проекта. Говорят, что сначала попытаются организовать такие купе в поездах, следующих по маршрутам дальнего сообщения. То есть для украинцев, которые больше времени проводят в дороге и могут испытывать больший дискомфорт в случае нежелательного соседства.

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