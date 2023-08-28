Российская сторона не сможет получать от иностранцев комплектующие на фоне санкций.

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" пытается продать свою арестованную из-за санкций долю в совместной с итальянской Leonardo компании SuperJet International (SJI).

Как сообщает The Moscow Times, покупателем может стать инвестиционная компания MarkAB Capital из Объединенных Арабских Эмиратов, что позволит начать сборку российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в ОАЭ.

Сейчас SJI необходимо получить европейский сертификат на самолет, который принадлежит компании "Яковлев" (бывший "Иркут").

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Инвестиционный офис Абу-Даби в июне одобрил проект строительства линии сборки региональных самолетов в Аль-Айне, но не раскрывал информацию о самолетах, которые планирует производить.

Отмечается, что завод может быть построен к 2025 году, а к 2026 году будет организована цепочка поставок необходимых комплектующих из ОАЭ и Италии. При этом размер инвестиций на первом этапе оценивают в 200 млн евро.

Опрошенные эксперты скептически высказались о перспективах проекта в ОАЭ. Российская сторона вряд ли сможет оказывать содействие или получать от иностранцев комплектующие на фоне санкций.

"Встанут проблемы поиска альтернатив многим комплектующим, от систем кондиционирования до уникальных шин, линию по производству которых французский Michelin остановил в 2022 году", - объяснил эксперт.

Крах российской авиации

17 мая стало известно, что после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек. При этом эксперты считают, что ситуация с поддержанием лётной годности западных самолётов в России будет еще усугубляться и грозит дефицитом флота.

Кроме того, 6 июля стало известно, что Украина национализировала самолет ведущего производителя военной авиатехники в РФ. Тогда сообщалось, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о грузо-пассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн.

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