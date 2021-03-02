В первую очередь, у эксперта вызывает удивление сумма бюджетных инвестиций в развитие украинской авиационной индустрии.

Правительственная программа развития авиационной отрасли не решает стратегических вопросов ее существования, но поможет отраслевым лоббистам разделить бюджетные деньги.

Такое мнение высказал известный политический эксперт Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, комментируя принятие «Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 гг.», на финансирование которой предполагается выделить $1,3 млрд бюджетного финансирования, передают Українські Новини.

В первую очередь, у эксперта вызывает удивление сумма бюджетных инвестиций в развитие украинской авиационной индустрии. В качестве сопоставимых примеров эксперт напомнил, сколько инвестируют мировые гиганты Boeing и Airbus. По его словам, Boeing за последние несколько лет лишь в разработку одной новой модели Dreamliner и ее производство «влил» около миллиарда долларов, а в связи с пандемией запросил бюджетную помощь в размере $60 млрд лишь на поддержку своего существования. Он напомнил, что спасение Airbus обошлось только французским налогоплательщикам в 15 млрд евро. Эксперт отметил, что речь идет не о развитии или новых разработках, а просто о поддержке жизнедеятельности авиагигантов.

«Поэтому $1,3 млрд долларов на 10 лет - это просто смехотворная сумма для капитало- и инвестиционно емкой авиационной индустрии. Но и это не главное: Украина постоянно выпрашивает кредиты МВФ и других международных финансовых институтов на финансирование дефицита бюджета. Почему МВФ или кто-то другой должен финансировать развитие коммерческих проектов для Украины? Для этого есть другие институты, хотя бы ЕБРР. Но украинская «стратегия» развития авиапрома не является и коммерческим проектом - это чистой воды попытка отраслевых лоббистов выбить бюджетные деньги. Ну давайте будем говорить серьезно: сколько сегодня в Украине реально «живых» предприятий авиационной отрасли? Их можно пересчитать на пальцах одной руки - вот они и проталкивают выделение денег из бюджета, а наличие любой, даже самой нелогичной и плохонькой программы, - это уже формальная законная возможность получить строку в бюджете. Мы знаем, как называется единственная компания, которая может производить двигатели, мы знаем, как называется единственная компания, которая производит самолеты, - иронизирует эксперт, намекая на «Мотор Сич» и «Антонов». - Сами посудите, о каком развитии авиапрома может идти речь, если первая - частная компания, а вторая - полуживая государственная, и обе выпрашивают деньги из бюджета вместо того, чтобы продавать свою продукцию и зарабатывать деньги. Это свидетельствует и о качестве той продукции, которую никто не спешит покупать», - заявил Карасев.

Карасев отметил, что в программе нет речи о конкретных характеристиках авиационной техники, а также нет хотя бы приблизительного понимания кому, куда и в каком количестве Украина планирует ее продавать, нет ни слова о возможности запуска внутреннего потребления авиационной техники для нужд военных, экстренных служб или пассажирских перевозок. Эксперт напомнил о проекте по созданию и закупке украинских палубных вертолетов для военно-морских сил: «Зачем выбрасывать бюджетные деньги и закупать для Минобороны такие вертолеты, если Украина не располагает кораблями, на которые они могут садиться?» - удивляется эксперт, находя очевидные нестыковки в правительственных отраслевых программах для авиапрома.

«Обещание купить три самолета «Ан» за бюджетные деньги - это пока только обещание. Это еще не деньги, которые позволят платить зарплаты рабочим и инженерам, финансировать закупку необходимых материалов и комплектующих. Тремя Ан’ами за бюджетные деньги мы авиапром не поднимем - должна быть постоянная загрузка заводов, и их смежников-поставщиков. Далее: никто не хочет говорить о том, что Украина выпускает морально устаревшую авиатехнику, а ее основное конкурентное преимущество - дешевизна. Ладно, соберут эти три самолета за бюджетные деньги - поставим их в ангаре и будем ими гордиться!» - говорит эксперт.

«Данная программа - это мечты. Возьмем хотя бы такой пассаж из нее как привлечение инвесторов в отрасль. Все прекрасно понимают, что Украина на «Мотор Сич» создала такой прецедент, который отпугнет от нее любого здравомыслящего инвестора. Второй момент - снова возобновились разговоры о пересмотре приватизации. Как на Украину будут смотреть инвесторы, которые, например, захотят для реализации больших проектов принять участие в корпоратизации госпредприятий авиаотрасли с последующим созданием совместных предприятий? Сегодня Украина воплощает собой полный хаос и отсутствие гарантий, исключающие возможность стратегического планирования, а ведь авиапром - это планирование на десятилетия вперед», - отметил эксперт.

По словам Карасева, появление программы развития украинского авиапрома - это обычная активность отраслевых лоббистов: они пользуются некомпетентностью представителей политической власти и дают им нереалистичные обещания.

«Давайте вспомним, как президент Зеленский и вице-премьер Уруский оконфузились с заявлениями о запуске космических ракет к 30-летию независимости Украины: они сделали громкие заявления, а космическое агентство открыто заявило, что это нереалистичное намерение. То же произойдет и с программой развития авиапрома - кому-то за нее будет стыдно, а кому-то и придется отвечать за неэффективное расходование бюджетных средств», - подытожил Вадим Карасев.

Эксперт добавил, что Украина попросту забыла об индустрии и промышленности - для них не нашлось места в перечне главных экономических реформ на форуме «Украина 30», для них нет долгосрочной стратегии развития.

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Автор: УНИАН