Наличными в общественном транспорте сейчас рассчитываются 19% от всех пассажиров.

Во Львове с 1 сентября стоимость поездки в общественном транспорте при оплате наличными возрастет на 5 грн - до 25 грн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Для жителей, которые покупают бумажный билет у водителя, поездка будет стоить 25 грн. Это изменение коснется лишь 19% от всех пассажиров общественного транспорта - именно столько людей сейчас рассчитываются наличными", - рассказали в мэрии.

Отмечается, что для 81% пассажиров, которые валидируют и оплачивают проезд безналично, его стоимость остается неизменной: 13 грн - при оплате общей ЛеоКарт, 6,5 грн - при оплате студенческой ЛеоКарт и 15 грн - при оплате банковской картой или устройством с NFC.

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Кроме того, для владельцев транспортных карт доступны бесплатные пересадки, что удешевляет стоимость самой дешевой поездки еще в 2-4 раза.

"Внедрение бесплатных пересадок - это еще один весомый аргумент в пользу безналичных поездок с ЛеоКарт. И одновременно дополнительная возможность экономить еще больше. Ведь за все поездки, завалидированные в пределах 40 минут, пассажир оплачивает как за одну - 13 грн с общей ЛеоКарт или 6,5 грн со студенческой ЛеоКарт", - добавили в горсовете.

Внедрение е-билета во Львове: детали

В декабре 2023 года во Львове внедрили безналичную оплату за проезд в общественном транспорте.

Оплачивать проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова стало возможным с помощью транспортной карты ЛеоКарт (13 грн за поездку) и банковской карты (15 грн). Также осталась возможность оплаты наличными у водителя, однако этот способ оплаты стал самым дорогим - 20 грн.

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