Самой дешевой будет поездка с транспортной картой ЛеоКарт, а самой дорогой – при оплате наличными.

Во Львове с сегодняшнего дня внедрили безналичную оплату за проезд. Отныне стоимость поездки во всех видах транспорта будет одинаковой, однако будет зависеть от способа оплаты. Соответствующее решение 8 декабря принял исполком горсовета.

Оплачивать проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова уже можно банковской картой и транспортной картой ЛеоКарт. Также остается возможность оплаты наличными у водителя, однако, этот способ оплаты будет самым дорогим, ведь в приоритете – отказ от наличности в пользу безналичной оплаты. Так, 13 гривен придется платить при оплате транспортной картой ЛеоКарт, 15 грн – при оплате банковской картой, 20 грн – при оплате наличными у водителя. То есть, самой дешевой будет поездка с транспортной картой ЛеоКарт, а самой дорогой – при оплате наличными.

Поскольку это решение исполком принял после обеда в пятницу, 8 декабря, а приобрести карточки ЛеоКарт можно только в киосках с прессой, которые в выходные не работают, то в понедельник большинство львовян поехали на работу, заплатив 20 гривен водителю.

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Если сравнить, что до этого проезд в трамвае стоил 10 гривен (при оплате банковской картой – 8,5 грн), а в маршрутке – 15, то тарифы выросли существенно. К тому же не во всех частных маршрутках еще установили валидаторы.

Такие нововведения возмутили львовян - мало того, что приходится ехать в грязном, холодном и переполненном транспорте, стоя на подножке, так еще и платить за это "удовольствие" почти вдвое больше.

Также разного рода удостоверения для льготников, студентов и учеников в городском общественном транспорте с 11 декабря действовать не будут. Право на льготный проезд предоставляется исключительно при условии наличия персонализированной транспортной карты ЛеоКарт, выдать которую школьникам или студентам должны в учебных заведениях.

Стоит отметить, что теперь тарифы на проезд во Львове едва ли не самые дорогие в Украине. Для сравнения, в Киеве проезд в общественном транспорте – метро, автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 8 гривен, в маршрутке – 10-15 грн, а городской электричке – 15 грн. Транспортная карта в столице стоит 50 грн. Если туда положить денег сразу на 50 поездок, то проезд обойдется в 6,5 грн.

Власти Киева обещают не повышать тарифы на проезд до конца войны

В мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева достигает 20 гривен, а директор департамента транспортной инфраструктуры города Руслан Кандибор – 30 грн.

Однако в КГГА заверили, что во время действия военного положения цены на проезд в коммунальном общественном транспорте столицы не будут повышаться.

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