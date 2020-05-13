Проект «Большая стройка»: «Автомагистраль-Юг» заявила об опережении графика на большинстве объектов

Ремонтные и строительные работы ведутся на 32 объектах в 10 областях страны.

Крупнейшая украинская автодорожная компания «Автомагистраль-Юг» по итогам первых месяцев реализации президентского проекта «Большая стройка» вышла на рекордные темпы выполнения работ. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

«Ремонтные и строительные работы проводим на 32 объектах в 10 областях украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно! Задействована вся наша большая команда - почти 3 тысячи сотрудников и свыше 1500 единиц дорожно-строительной техники. Почти на полную мощность работают 18 производственных баз - 13 асфальтобетонных заводов и 5 установок по изготовлению укрепленных вяжущим щебеночных смесей. И мы уже готовы отчитаться о значительных результатах - «Автомагистраль-Юг» установила первый в этом году рекорд. За два месяца наши заводы выпустили более 320 тысяч тонн асфальтобетонных смесей - больше, чем когда-либо в период март-апрель. Также произведено 150 тысяч тонн укрепленных щебеночных смесей», - отметил Тимофеев.

По словам руководителя дорожного гиганта, украинские компании доказали, что имеют достаточное количество техники и квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить весь запроектированный объем работ.

«В планах Президента - восстановить более 4 тысяч километров автодорог в этом году. Крупные национальные дорожные компании доказали, что готовы реализовать этот план собственными ресурсами. И это, конечно, вызывает «беспокойство» определенной группы недобросовестных игроков рынка, экс-чиновников и медийщиков, которые планировали хорошо нажиться на государственном дорожном финансировании. Поэтому сейчас они запустили кампанию по дискредитации крупнейших украинских подрядчиков. Прибегают к откровенным манипуляциям и лжи. Придумали фейк, якобы «Укравтодор» завышает цены почти наполовину и не допускает к конкурсам малоизвестные компании без опыта. Как наиболее яркий пример приводили крупные тендеры в Сумской области, часть из которых в марте получила основанная в прошлом году неизвестная компания. Сначала эту компанию не допускали к конкурсу, но она пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины. Демпинговала и выиграла. И вот финал истории, которую так рекламировали оппоненты «Укравтодора»: компания отказалась от участия во всех сумских проектах. Чтобы не срывать программу «Большого строительства», «Автомагистраль-Юг» согласилась реализовать эти проекты. Ведь наше ценовое предложение было вторым. То есть, вся теория о том, что непонятные компании, без истории и опыта – это очень хорошо, потому что они готовы снижать цены – оказалась полностью фальшивой. Еще один фейк, который только появился – якобы мы и другие крупные компании не имеем необходимого количества персонала и техники и фальсифицируем тендерную документацию. Это уже финиш. У нас официально трудоустроены более 2,5 тысяч сотрудников, которые получают «белую» зарплату. Одну из самых высоких в отрасли. Это очень легко проверить. Мы системно поддерживаем наши заведения профильного образования и предоставляем первые рабочие места выпускникам, делаем из них настоящих специалистов. Мы за 15 лет сдали все объекты! И готовы отвечать за качество каждого! Но несмотря на все факты оппоненты за деньги распространяют в Интернете эту ложь», - рассказал Тимофеев.

Напомним, глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что источниками недостоверной информации о «картеле в дорожной отрасли» является ресурс «Наши деньги», представители ОО «Лига антитрасту» и верхушка Всеукраинской дорожной ассоциации, приближенные к бизнесмену Араика Амирханяна. «Последний имеет группу влияния из нескольких компаний, которые зарабатывают на блокировании тендеров», - отметил Кубраков.