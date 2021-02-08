Самым популярным электрокаром в Украине в январе стал Chevrolet Bolt.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, сократились на 21% – до 502 единиц.

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Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" на своем сайте.

В частности, из этого количества легковых электромобилей было 469 штук, а коммерческих - 33 авто.

Доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила почти 10% против 6% в январе 2020 года.

Топ-5 популярных электрокаров в Украине

Самым популярным электрокаром в Украине в январе стал Chevrolet Bolt – 133 регистрации.

На втором месте Nissan Leaf, автомобили этой модели выбрали 107 автомобилистов.

Третий результат у Tesla Model 3, в активе которой 34 регистрации.

На четвертой позиции Tesla Model S - 24 штуки.

Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей Tesla Model X - 21 регистрация.

В коммерческом сегменте рынка новыми были только два автомобиля модели MAN eTGE. Самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания стал RENAULT Kangoo Z.E. - 26 регистраций (все авто – б/у).

Что этому предшествовало

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 455 единиц. В частности, продажи легковых авто составили 7 095 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.

Справка УНИАН

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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Автор: Павел Степанец