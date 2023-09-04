По закону, пассажиры могут приобрести постель в вагоне только на основании семейной трагедии или в случае непредвиденного изменения графика движения поезда, но есть нюанс.

Украинцы могут покупать постельное белье непосредственно в вагонах поезда. В Министерстве инфраструктуры подтвердили, что никаких запретов на покупку постельных принадлежностей в вагоне нет.

Об этом говорится в ответе на петицию Богдана Слуцкого от заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова. Отмечается, что если пассажир не оплатил стоимости пользования постельными принадлежностями в билетной кассе, он имеет право приобрести постель в вагоне только в связи с несчастными случаями с родными или близкими, а также в случае непредвиденного значительного изменения графика движения поезда.

Однако в ведомстве отметили, что перечень оснований для оплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда в указанном пункте Правил не является исчерпывающим и "предусматривает возможность такой оплаты при наличии других непредсказуемых оснований".

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"Никаких ограничений относительно оснований для не оплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда Правилами не установлено", - говорится в сообщении.

Постель в поездах "Укрзализныци"

Согласно действующему законодательству, пассажиры "Укрзализныци" не могут купить постель в вагоне (если не приобрели ее при покупке билета), если поезд не задерживается или не произошла семейная трагедия. При этом пассажиры не имеют права пользоваться подушкой и матрасом, если не купили комплект постельного белья.

В мае 2023 года на сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию, чтобы наконец разрешили покупать всем пассажирам постель в поездах "Укрзализныци", ведь сейчас такой запрет вызывает много неудобств.

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