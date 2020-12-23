Правительство изменило стратегию развития украинских морпортов / REUTERS

Кабинет министров внес изменения в стратегию развития морских портов Украины на срок до 2038 года.

Читайте такжеКабмин определил границы нескольких морских торговых портовСоответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сказано в пояснительной записке к документу, внесенные изменения позволят оптимизировать систему управления портовой отраслью, улучшить сервис в морпортах, обеспечить сбалансированное развитие и эффективное использование портовых мощностей.

Что этому предшествовало

  • 9 декабря Кабинет министров утвердил финансовый план государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2021 год, который предусматривает чистую прибыль предприятия в размере 2,108 миллиарда гривень.
  • На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов.
  • В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Пивденный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия".
  • Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц