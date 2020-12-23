Правительство изменило стратегию развития морпортов Украины до 2038 года

Эти изменения позволят оптимизировать систему управления отраслью, улучшить сервис в морпортах, обеспечить сбалансированное развитие и эффективное использование существующих мощностей.

Кабинет министров внес изменения в стратегию развития морских портов Украины на срок до 2038 года. Читайте такжеКабмин определил границы нескольких морских торговых портовСоответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Как сказано в пояснительной записке к документу, внесенные изменения позволят оптимизировать систему управления портовой отраслью, улучшить сервис в морпортах, обеспечить сбалансированное развитие и эффективное использование портовых мощностей. Что этому предшествовало 9 декабря Кабинет министров утвердил финансовый план государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2021 год, который предусматривает чистую прибыль предприятия в размере 2,108 миллиарда гривень.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов.

В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Пивденный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия".

Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

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