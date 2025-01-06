По мнению эксперта, ответственные министерства должны всесторонне проанализировать, каким будет влияние от повышения тарифов на реальный сектор экономики.

Решение по изменению тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци должны приниматься после обсуждения с реальным бизнесом, и всестороннего анализа Минэкономики и Минразвития относительно влияния на реальный сектор экономики. Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя инициативу монополиста по повышению тарифа на грузы на 37%.

"Решения должны быть взвешенными. Нельзя, решая проблемы одной отрасли, ставить под угрозу жизнедеятельность других. У "Укрзализныци" за прошлый год неплохие показатели. И возникает вопрос: насколько обоснованы планы увеличения доходов за счет повышения тарифов? Возможно, стоит рассмотреть другие способы, например, привлечение грантовой поддержки или международного кредитования? Ведь реальный сектор экономики, в отличие от "Укрзализныци", не может рассчитывать на финансовую помощь. Поэтому подчеркиваю: все решения по повышению тарифов должны быть тщательно обдуманными, чтобы избежать негативных последствий", - подчеркнул Щелкунов.

Он напомнил, что победу Украины в войне обеспечивает экономика, поэтому промышленность должна работать - на нужды армии, восстановление после разрушений и обеспечение стабильного притока валюты и налогов. Поэтому ответственные министерства должны всесторонне проанализировать, каким будет влияние от повышения тарифов на реальный сектор экономики.

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"Важно оценивать последствия этих решений для макроэкономики. Также должны проводиться обсуждения - даже если это закрытые рабочие группы. В этих обсуждениях должны участвовать не только представители, например, "Укрзализныци", но и пользователи их услуг, а также - Министерство развития и Министерство экономики", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, из-за чего инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что тарифный вопрос станет решающим экзаменом для министра восстановления Алексея Кулебы: ему придется выбирать между государственной компанией, которая наращивает расходы и хочет повышения тарифов, и благосостоянием и развитием экономики и местных громад.