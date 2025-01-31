Укрзализныця теряет на коррупции сотни миллионов долларов, и это очень плохое объяснение для повышения тарифов на перевозки, считает экс-министр инфраструктуры.

Прежде чем обсуждать с бизнесом и властью повышение тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця должна победить коррупцию, из-за которой компания ежегодно теряет сотни миллионов долларов. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя инициативу УЗ повысить тариф на перевозку грузов на 37%.

"Коррупционные резервы Укрзализныци огромны. Поэтому я, как бывший министр инфраструктуры, призвал бы Наблюдательный совет и правление серьезно заняться очисткой компании от коррупции, и тогда тарифы можно будет даже снизить по отдельным критическим направлениям. Потому что если мы хотим повышать тарифы до бесконечности, и при этом воровать с коэффициентом в 2-5 раз - извините, ни одна компания мира такого не выдержит", - отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что решение о повышении должно приниматься совместно с бизнесом, после предоставления всех необходимых экономических обоснований, а не кулуарно, как это делается сейчас.

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"Каждый раз, когда мы повышали тарифы - это была эпопея, которая длиться целый год. Было профильное обсуждение по всем бизнес-ассоциациям, круглые столы с участием Министерства и бизнеса. Министерство экономики изучало ситуацию. А на этот раз, я так понимаю, просто взяли за моду ломать всех через колено и ставить перед фактом. Поэтому вопрос не в том, справедливый тариф или несправедливый. Его надо обсудить, аргументировать, обосновать, и тогда выходить на какую-то позицию. Но когда у тебя за счет неэффективности и коррупции исчезают десятки, сотни миллионов долларов по году - извините, это очень плохое объяснение, почему мы должны поднять тариф", - резюмировал Омелян.

Как известно, Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%. Против этого решения выступили все участники рынка, среди которых - Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

Так, в ЕВА напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы в 2021 и в начале 2022, а затем еще на 70% в середине 2022 года, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на +140%, кокса и зерновых на +95%, металла на +70%. И из-за этого Укрзализныця потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.

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