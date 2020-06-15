"Новая почта" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

Компания запустила два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев на постоянной основе.

Оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG) запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем.

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Как сообщила пресс-служба компании, запуск новых еженедельных рейсов Киев-Пекин-Киев обусловлен повышенным спросом на международные перевозки.

"Сейчас китайское направление является одним из самых перспективных в международной торговле. В мае мы доставили из китайских интернет-магазинов почти в 2,5 раза больше заказов, чем в апреле. Поэтому решили на постоянной основе зафрахтовать еще один дополнительный прямой рейс. Теперь дважды в неделю мы доставляем товары как для физических лиц, так и для компаний, работающих на импорт из Китая", - приводятся слова СЕО компании Юрия Беневитского.

По его словам, увеличение количества авиарейсов обеспечит гарантированные сроки доставки посылок, поскольку клиентам не придется ожидать нужное «окно» для их дозагрузки.

Как сообщал УНИАН, в мае "Новая почта Глобал" запустила регулярное почтовое авиасообщение с США и Китаем.

Справка УНИАН. "Новая Почта Глобал" (ранее "Новая почта Интернешнл") с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Новая почта". Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши. За 2019 год компания доставила 3,4 миллиона международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018.

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