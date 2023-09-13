На помощь водителю пришли около 40 человек, как из числа пассажиров, так случайные прохожие. Молодого человека удалось спасти.

В столице Германии Берлине прохожие подняли автобус, чтобы спасти молодого человека, который попал под заднее колесо.

Об этом сообщила полиция немецкой столицы. 18-летний парень пытался сесть в автобус в районе Шпандау в Берлине, но неожиднно упал и попал под колесо на задней оси автобуса, который уже начал движение.

По словам полиции, 50-летний водитель автобуса, увидев это, немедленно остановился и начал первые спасательные работы. На помощь водителю пришли около 40 человек, как из числа пассажиров, так случайные прохожие. Правую часть автобуса подняли достаточно высоко, чтобы вытащить пострадавшего. Молодого человека удалось спасти.

Недавние инциденты с автобусами

26 августа 2023 года в Италии разбился автобус с украинцами. Автобус врезался в польскую фуру с фруктами.

29 августа 2023 года в Румынии в городе Неводаре попал в ДТП автобус с украинцами. На момент аварии в салоне находились около 40 пассажиров.

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