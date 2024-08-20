Доля бензиновых автомобилей в продажах новых легковушек существенно уменьшилась.

Украинцы по-прежнему отдают предпочтение авто, которые оборудованы бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 2,4 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС.

По информации "Укравтопром", доля бензиновых машин в продажах новых авто существенно сократилась. Если в июле прошлого года на них приходилось 45% рынка, то в 2024-м этот показатель упал до 38%. Лидерские позиции в этом сегменте занимает Mazda CX-5.

ТОП-5 новых легковых авто с бензиновыми ДВС:

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Mazda CX-5 - 147 единиц;

Kia Sportage - 137 единиц;

Škoda Octavia - 119;

Suzuki SX4 - 100;

Hyundai Tucson - 99.

Если говорить об импортированных подержанных легковых авто, то здесь бензиновые автомобили также удерживают первенство - практически половина подержанных машин, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, оказались бензиновыми. Их средний возраст равнялся 9,6 года.

ТОП-5 импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 508 единиц;

Volkswagen Tiguan - 447;

Audi Q5 - 430;

Nissan Rogue - 371;

Audi A4 - 364.

Советы экспертов - какие авто лучше избегать

Ранее известный автомобильный эксперт Дэвид Лонг назвал модели подержанных авто, которые по его мнению лучше избегать. Речь, в частности, об Audi A8, которая не только не надежна, но и очень дорогая в обслуживании. Также специалист советует быть осторожным при покупке Mazda RX-8.

В свою очередь, другой эксперт, Дамиан Магинн, не советует покупать Vauxhall Corsa, который выпускали с 2000 по 2006 годы.

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