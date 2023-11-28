Прежде чем принять окончательное решение о блокаде границы, перевозчики до четверга будут ожидать предложений от Минтранса страны.

Союз перевозчиков Словакии (UNAS) планирует блокировать пункт пропуска Вышнее Немецкое на границе с Украиной. Акцию там намерены начать 1 декабря.

Об этом сказано в заявлении Союза на странице в Facebook. Как отметили словацкие перевозчики, уже три недели продолжаются протесты и блокады на границе Украины с Польшей.

В последние дни СМИ также сообщали об увеличении потока украинских грузовиков, которые следуют из Польши и были вынуждены стоять на словенско-польской границе из-за недостаточного количества пунктов оплаты за проезд.

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"Поскольку польская блокада не ограничивает перевозку гуманитарной помощи, военной помощи, животных или топлива, очевидно, что эти грузовики не перевозят ни один из этих видов товаров и, следовательно, являются лишь коммерческим транспортом", – заявили в Союзе перевозчиков Словакии.

В Союзе подчеркнули, что прежде чем принять окончательное решение о блокаде границы, словацкие перевозчики до четверга будут ожидать предложений от Минтранса страны.

Блокада украинской границы

Уже несколько недель границу с Украиной блокируют перевозчики в Польше. С 6 ноября движение грузовиков фактически остановлено. Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег.

Примечательно, что официальный организатор акции – Рафаль Меклер – ранее проводил протесты, призывающие снять санкции с РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Он является представителем отделения пророссийской партии Konfederacja Wolnośč I Niepodległośč (Конфедерация свободы и независимости) в Люблинском воеводстве, которая имеет тесные связи с Москвой.

Границу с Украиной блокировали и в Словакии. Протесты перевозчиков поддержала антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия", выступающая за восстановление дружеских отношений с Россией.

На фоне блокады границы в Украине начались проблемы с поставками топлива. За несколько недель протестов перевозчиков украинская экономика уже потеряла свыше 400 млн евро.

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