Компания «ОККО» запускает национальную олимпиаду «Умоляю, светись!" о безопасности на дороге для школьников Украины. Цель проекта - ввести среди детей культуру носить светоотражатели в темный период суток. Победители олимпиады получат подарки, также школу-победителя ОККО обеспечит светоотражающими комплектами для учеников.

Компания призывает школьников снимать ролики про светоотражающие элементы: фликеры, жилеты и любые аксессуары и рассказывать в социальных сетях, почему важно пешеходам быть заметными в темное время суток.

В компании отмечают, что для распространения идеи безопасности на дороге среди детей выбрали видеоформат. Ролики в социальных сетях привлекают внимание, запоминаются и не пугают молодежь. Именно поэтому ОККО запускает видеоолимпиаду, которая одновременно является образовательной и развлекательной.

«Любые изменения в обществе начинаются с детей и молодежи. Они прогрессивные и современные, а мы говорим на их языке. Челленджи в TikTok и видео в Instagram – очень понятный инструмент для школьников, поэтому мы предлагаем им делать то, что они умеют и любят, и одновременно работаем с культурой безопасности на дороге в темное время суток», – комментирует акцию руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Олимпиада продлится с 9 по 30 ноября. Лучшие видеоработы будут награждены 7 декабря. В частности авторы трех роликов получат Iphone 11, а школы, в которых учатся ученики, компания обеспечит комплектами светоотражателей.

«Мы хотим, чтобы дети всегда были в безопасности и с детства привыкали к светоотражателям как к необходимым аксессуарам. В Европе школьники во время прогулок или экскурсий всегда имеют жилеты и заметны для водителей. В украинских школах также должна быть культура использования светоотражателей, чтобы ученики безопасно передвигались в темный период суток и непогоду», – объясняет Ярослава.

Напомним, «Умоляю, светись!»- инициатива компании «ОККО», реализуемая в рамках ежегодного проекта «Умоляю, живи! Безопасность на дороге». Старт нынешнего этапа состоялся 22 октября – на здании Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского показали лазерную проекцию – социальный ролик о важности использования светоотражателей на дороге в темный период суток.

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Автор: УНИАН