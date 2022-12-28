Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта запланирован на 17 января 2023 года.

В аукционе по продаже имущественного комплекса порта "Усть-Дунайск" Одесской области возможно участие иностранных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента корпоративного управления Фонда государственного имущества Украины Юрий Чердынцев.

По его словам, спрос на рынке на украинские порты огромный. Он напомнил, что стартовая цена порта "Усть-Дунайск" - 60 млн грн, это – балансовая стоимость порта.

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Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта запланирован на 17 января 2023 года.

"Мы не исключаем, что участие будут принимать европейские компании. Если честно, там есть и политическая составляющая, и экономическая. Для иностранных инвесторов это интересный рынок, потому что Украина является перспективной с точки зрения экономики, с завершением военных действий на нашей территории. Все понимают, что это будет экономический скачок, и они (потенциальные покупатели – УНИАН) хотят быть в эпицентре развития", - сказал Чердынцев.

По его словам, сейчас два плавучих крана порта, которые есть в перечне выставленного на аукцион имущества, находятся в Херсонской области, и их судьба пока неизвестна. Как пояснил директор департамента, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину эти краны были в Херсонской области, потому что пребывают в аренде.

Из-за того, что они находятся на оккупированной территории, государство не может сделать соответствующую проверку, в частности узнать, есть ли эти краны сейчас в наличии, каково их состояние и тому подобное. В то же время, если после деоккупации территории выяснится, что этого имущества нет, у государства будут основания для соответствующих действий по компенсации стоимости этого имущества.

Порт "Усть-Дунайск":

Свое существование порт "Усть-Дунайск" начал в 1977 году как база обслуживания лихтеровозов (специализированных судов для перевозки груза в лихтерах или баржах, контейнерах) и впоследствии закрепил за собой статус устьевого дунайского порта.

К порту ведет автомобильная дорога через город, которая была отремонтирована в 2019 году. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции-74 км (поселок Дзинилор).

По данным Администрации морских портов, в 2019 году грузооборот этого порта составил всего 71 тыс. тонн (0,05% от грузооборота всех морских портов страны). Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области, в городах Килия, Вилково и в Жебрияновской бухте Черного моря, где находится база обслуживания лихтеровозов.

В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричалы и 6 транспортных средств.

22 декабря Фонд госимущества объявил аукцион по продаже имущественного комплекса государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.). Это первая приватизация украинского порта по такой процедуре.

Приватизация во время войны:

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявила, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидается продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.

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