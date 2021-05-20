Министр назвал главные задачи своей работы в портовой отрасли.

Александр Кубраков, назначенный министром инфраструктуры намерен восстанавливать инфраструктуру портов, а также продолжить практику передачи их в концессию.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в должности министра.

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«Среди приоритетов речного и морского транспорта – это, прежде всего, восстановление инфраструктуры портов, как и в УЗ уровень износа основных фондов наших портов достигает 80-90%, государством не может не обращать внимания на эту проблему. Я понимаю, что был период, когда 90% дивидендов Администрации морпортов забиралось в бюджет и это было нормально, потому что началась война, но мы уже теряем критическую инфраструктуру, поэтому часть этих средств должна направляться на обновление инфраструктуры портов», - сказал он.

Также Кубраков намерен продолжить практику передачи морских портов в концессию.

«Эту практику мы будем продолжать. Понимаю, что к этому есть доверие, есть прозрачный механизм привлечения инвесторов», - добавил он.

Назначение Кубракова

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа из 226 необходимых.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Пивденный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

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Автор: Дмитрий Шварц