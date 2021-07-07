Автомобиль получил полностью обновленный интерьер и экстерьер.

Южнокорейский автопроизводитель Kia презентовал новое поколение популярного кроссовера Sportage.

Новый Kia Sportage в зависимости от рынка сбыта будет предлагаться в двух вариантах колесной базы и различных версиях двигателей, пишут Обозреватель и Авторевю.

На корейский рынок поставят 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI мощностью 180 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Также будет предложен турбодизель 2.0R (186 л.с.) нового поколения (с алюминиевым блоком цилиндров) с крутящим моментом 416 Нм. Этот вариант предлагается только с доработанным 8-ступенчатым "автоматом", у которого появились новые масляный насос и блокировка гидротрансформатора (она включается раньше, чем у прежней коробки передач).

Для других рынков появятся версии с атмосферными двигателями и другими дизелями, а также сразу две гибридные модификации - обычная и PHEV.

Привод обновленных моделей - передний или полный. Покупатели смогут выбирать между 17-, 18- и 19-дюймовыми дисками.

Новый Sportage построен на платформе N3, архитектура шасси осталась прежняя (McPherson спереди, многорычажка сзади). Но за доплату впервые предложена адаптивная подвеска с электронно управляемыми амортизаторами (Electric Control Suspension, ECS). На гибридных версиях будет использоваться система E-Handling, улучшающая управляемость.

Отмечается, что в новом поколении создатели уделили много внимания внедорожным способностям модели. Так, у дизельных версий с полным приводом появился режим Terrain Mode, который меняет алгоритм работы ходовой части и силового агрегата в зависимости от дорожного покрытия. Для обычных дорог предусмотрены режимы Comfort, Eco, Sport и Smart.

Для любителей "внедорожного" стиля будет доступна версия X-Line, отличающаяся иными бамперами, боковыми подножками и рейлингами. А те, кому больше по душе спортивный стиль, смогут заказать версию GT-Line в ярких цветах и с комбинированной отделкой салона.

Интерьер новинки выполнен в стилистике минимализма. Цифровой приборная панель объединена общим стеклом, под которым - два 12-дюймовых экрана.

Читайте такжеOpel показал первые фото Astra нового поколения

На центральной консоли располагается контроллер коробки передач с управлением "по проводам".

Также авто оснащено беспроводной зарядкой для смартфона, акустикой Harman Kardon и расширенным пакет систем безопасности и ассистентов вождения Drive Wise, который включает систему магистрального автопилотирования, и адаптивный круиз-контроль с привязкой к навигационным картам.

В Южной Корее за кроссоверы Kia Sportage нового поколения просят от $22 тысяч до $32 тысяч. Продажи начнутся уже в августе. До официальных салонов на других рынках новинки доберутся осенью.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий