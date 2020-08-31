Дополнительные троллейбусы, маркированные табличками «Дети», будут курсировать утром.

В Тернополе с 1 сентября вводят дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, выполнять специальные школьные рейсы будут 8 дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Данные троллейбусы будут оборудованы табличками «Дети».

Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической «Социальной карты Тернополя», для школьников проезд - бесплатный.

Сейчас в школьных троллейбусах разрешено сопровождение родителями учеников младших классов. Однако для сопровождающих лиц проезд будет платный (согласно действующим тарифам на проезд). В перспективе планируется также разрешить в этих троллейбусах проезд работников образовательных учреждений.

Дополнительные троллейбусы введены для обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина, поскольку после того, как Тернополь попал в «оранжевую» зону и количество пассажиров в общественном транспорте ограничили, на остановках систематически возникают скопления людей, и на тротуарах формируются очереди.

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Автор: Андрей Вацик