Также в аэропорту отметили, что спецтехника работала всю ночь и продолжает работать.

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме, но сложные погодные условия пока сохраняются.

Читайте такжеВведено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту.

«В настоящее время рейсы осуществляются по расписанию. Сложные погодные условия еще остаются, но аэродром в надлежащем состоянии», - сообщили в аэропорту.

Также в аэропорту отметили, что спецтехника работала всю ночь и продолжает работать.

«Ночью работало 17 единиц техники», - сообщили в «Борисполе».

Непогода в Киеве

Вчера вечером, 10 декабря, из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах киевских международных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

Осложнение погодных условий в Киеве и области началось вчера во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди с трудом смогли добраться с офисов домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

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Автор: Павел Степанец